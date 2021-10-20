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Черчесов признался, что мог возглавить сборную Турции

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, что мог возглавить национальную команду Турции. Специалист вел переговоры с Федерацией футбола Турции, однако выбор в итоге был сделан в пользу другого кандидата.

«Из Турции звонили в середине сентября. Дважды общался с членом правления федерации, известным в прошлом футболистом Хамитом Алтынтопом. Мне легко вести диалог, потому что в течение пяти лет мы играли против турок шесть раз и наш штаб владел подробной информацией об этой команде.

Я был одним из кандидатов, но остановились на Штефане Кунце. Меня интересовала такая работа, потому что знакомы задачи», — приводит слова Черчесова «СЭ».

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Также Черчесов возглавлял московский «Спартак», столичное «Динамо», пермский «Амкар», варшавскую «Легию» и сочинскую «Жемчужину».

Ранее Станислав Черчесов рассказал, чего ждет от матчей отборочного этапа чемпионата мира — 2022 против Кипра и Хорватии.

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