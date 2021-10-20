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Семин: «Зенит» должен обыграть «Ювентус» и выйти из группы

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями о перспективах петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».

В третьем туре группового этапа престижного европейского турнира подопечные Сергея Семака сыграют с туринским «Ювентусом». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 20 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Семаку удалось сбалансировать команду, ни в одной из линий нет проблем. А у «Юве» есть большие проблемы в чемпионате. Думаю, что ничья не должна устраивать «Зенит». Питерцы должны обыгрывать итальянцев завтра. Для победы есть абсолютно все ресурсы», — заявил Семин.

В первом туре группового этапа «Зенит» в Лондоне с минимальным счетом уступил действующему победителю Лиги чемпионов «Челси», а во втором туре петербуржцы разгромили шведский «Мальме» — 4:0.

Российский клуб идет на третьем месте в группе, набрав три очка. Лидирует «Ювентус» с шестью баллами, у «Челси» в активе три очка и второе место, «Мальме» идет четвертым с нулем баллов.

Ранее сообщалось, что экс-тренеру «Локомотива» Юрию Семину и его помощнику Юрию Батуренко вручат серебряные медали чемпионата России сезона-2019/20 перед матчем Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

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Футбол. Лига чемпионов
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