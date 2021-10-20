Оформивший дубль Кузнецов признан лучшим игроком матча «Вашингтон» — «Колорадо»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».

Российский нападающий в матче набрал три очка — он дважды поразил ворота соперника сам, а также отдал голевую передачу на Александра Овечкина, который в матче отметился только одной заброшенной шайбой. Ассистентом в первой шайбе Кузнецова выступил Джон Карлсон, а во втором голе передачу на россиянина отдали Том Уилсон и российский защитник Дмитрий Орлов.

Таким образом, в нынешнем сезоне Кузнецов набрал уже 6 (2+4) очков в трех встречах регулярного чемпионата НХЛ.

Второй звездой стал 31-летний американский защитник «Вашингтона» Ник Дженсен, на счету которого заброшенная шайба и результативный пас. Замкнул тройку лучших игроков 27-летний канадский форвард «Кэпиталз» Энтони Манта, забросивший юбилейную – 100-ю шайбу в НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.