Гол Овечкина и три очка Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Колорадо»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».

Российский нападающий Евгений Кузнецов в матче набрал три очка — он дважды поразил ворота соперника сам, а также отдал голевую передачу на Александра Овечкина, который в матче отметился только одной заброшенной шайбой. Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов оформил ассистентский дубль.

Голкипер Илья Самсонов отразил 24 броска из 27.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Колорадо Эвеланш». Для россиянина этот поединок стал 1200-м в карьере в Лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш» — 6:3

1:0 — Кузнецов (Карлсон), 06:15;

1:1 — Комфер, 13:46;

2:1 — Дженсен (Орлов, Уилсон), 16:53;

2:2 — Хельм (О'Коннор, Байрэм), 23:12;

3:2 — Манта (Эллер), 34:47;

4:2 — Кузнецов (Уилсон, Орлов), 36:41;

5:2 — Дауд (Дженсен, Хагелин), 40:39;

5:3 — Рантанен (Маккиннон, Комфер), 56:54;

6:3 — Овечкин (Уилсон, Кузнецов), 57:41.