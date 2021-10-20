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Овечкин проводит 1200-й матч в НХЛ

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sportexpress/Twitter

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш». Для россиянина этот поединок стал 1200-м в карьере в Лиге.

На счету 36-летнего россиянина 733 заброшенные шайбы в НХЛ — это второй показатель в истории лиги по числу шайб, заброшенных к моменту преодоления знаковой отметки. Больше него забил только Уэйн Гретцки (821), который возглавляет список лучших бомбардиров Лиги.

Овечкин стал четвертым российским игроком, который сумел отыграть в НХЛ 1200 матчей. Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалеву (1316), 2-е место занимает Сергей Гончар (1301), на 3-й строчке — Сергей Федоров (1248).

После первого тайма «Вашингтон» впереди со счетом 2:1. Первый гол «столичных» на свой счет записал российских хоккеист Евгений Кузнецов, а во второй шайбе «Вашингтона» отличился Дмитрий Орлов, отдавший голевую передачу на Ника Дженсена.

Ранее сообщалось, что Овечкин высмеял российский шоу-бизнес в новом выпуске Comedy Club на телеканале ТНТ. Бит и текст для знаменитого хоккеиста написал музыкальный исполнитель Сергей Драгни.

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Хоккей. НХЛ
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