Хоркина об увольнении Егорян: возможно, она в декретном отпуске

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала ситуацию с увольнением двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян из Центра спортивной подготовки Московской области.

«Возможно, есть какие-то детали, о которых мы не знаем. Здесь все зависит от контекста. Нужно смотреть документы, разбираться в проблеме. В мае она стала матерью? Вот это может быть и ответ на вопрос. Вероятно, она находится в декретном отпуске», — заявила Хоркина «Газете.Ru».

Ранее спортсменка в своемInstagram заявила о том, что ее выбросили как не нужную собачку. В мае 2021 года Яна стала мамой и после необходимой паузы начала опять тренировочный процесс.

Егорян поддержал главный тренер национальной команды, вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов. По его словам, Егорян уволили еще в августе.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.