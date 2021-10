Российский хоккеист сделал дубль за 47 секунд в матче НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Клим Костин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотс» (7:4) и был признан его второй звездой.

Во втором периоде Костин отличился дважды с интервалом в 47 секунд. Для россиянина это первые голы в сезоне, а за карьеру в лиге – 2-й и 3-й.

Дубль Костина стал самым быстрым для игроков «Сент-Луиса», начиная с ноября 2001 года, когда Кит Ткачак уложился в 33 секунды.

«Сент Луис» располагается на первом месте в Западной конференции, имея в активе четыре очка. «Аризона» занимает 14-е место на Западе, набрав лишь один балл.

Национальная хоккейная лига

«Аризона Койотс» — «Сент-Луис Блюз» — 4:7 (1:1, 1:5, 2:1)

Голы: Келлер, 05:26. Бучневич, 07:05. Крауз, 23:58. Фолк, 31:10. Кайру, 32:46. Костин, 34:40. Костин, 35;27. Кайру, 36:17. Фишер, 45:25. Любушкин, 48:23. Барбашев, 52:25.

Ранее главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о травме российского нападающего клуба Никиты Кучерова.

Two goals, 47 seconds.

That's the real Klim Kostin. #stlblues pic.twitter.com/xYaEu1RTzy