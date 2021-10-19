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Арбитр Карасев рассказал, как проходят тренировки у судей

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Reuters

Российский арбитр Сергей Карасев в передаче «Вечерний Ургант» рассказал, как проходит процесс тренировок у судей.

«Как тренируются судьи? Как правило, самые выносливые футболисты пробегают по 12 км за матч. Судья покрывает расстояние в 10 км, иногда – больше. Тренируемся так же, как и футболисты, только без мяча.

Есть ли у меня любимая футбольная команда? Нет. Пристрастий к командам нет. Но есть много футболистов, которые могут нравится по стилю игры. Приятно следить за ними по телевизору. Нравятся креативные футболисты, работающие в центре поля. Впрочем, можно посмотреть и на тех, кто разрушает атаки. И среди таких есть профессионалы своего дела», – сказал Карасев.

Карасев входит в число лучших арбитров мира, в 2018 году рефери отсудил полуфинальный матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель», также он отработал одну игру на чемпионате мира в России.

Недавно рефери работал на матчах Евро-20200, в частности был главным судьей на игре 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2).

После этого судья отработал матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 – по пенальти).

В минувшие выходные Карасев судил московское дерби «Спартак» — «Динамо», которое завершилось со счетом 2:2.

Ранее Карасев подарил Ивану Урганту памятный подарок.

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