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Малкин впервые провел тренировку на льду после операции

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Gene J. Puskar/AP

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провел первую тренировку на льду после операции, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Возвращение игрока на лед — всегда событие. Да, он был в тренировочном костюме. Это его первый шаг. Он очень усердно работает вне льда, восстанавливается, но сегодня он сделал важный шаг», — заявил главный тренер «пингвинов» Майк Салливан.

В июне российский нападающий перенес операцию на лодыжке. Ожидается, что он пропустит не менее первых двух месяцев регулярного чемпионата.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата 34-летний Малкин принял участие в 33 матчах, в которых набрал 28 (8+20) очков. Также в его активе пять (1+4) баллов в четырех встречах плей-офф.

Ранее главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что форвард Никита Кучеров выбыл на неопределенный срок из-за травмы. 18 октября российский нападающий пропустил тренировку команды. По информации СМИ, хоккеисты может потребоваться операция.

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