Малкин впервые провел тренировку на льду после операции

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провел первую тренировку на льду после операции, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Возвращение игрока на лед — всегда событие. Да, он был в тренировочном костюме. Это его первый шаг. Он очень усердно работает вне льда, восстанавливается, но сегодня он сделал важный шаг», — заявил главный тренер «пингвинов» Майк Салливан.

В июне российский нападающий перенес операцию на лодыжке. Ожидается, что он пропустит не менее первых двух месяцев регулярного чемпионата.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата 34-летний Малкин принял участие в 33 матчах, в которых набрал 28 (8+20) очков. Также в его активе пять (1+4) баллов в четырех встречах плей-офф.

Ранее главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что форвард Никита Кучеров выбыл на неопределенный срок из-за травмы. 18 октября российский нападающий пропустил тренировку команды. По информации СМИ, хоккеисты может потребоваться операция.