Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что форвард Никита Кучеров выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

18 октября российский нападающий пропустил тренировку команды.

«Мы ждем официального заключения врачей. Пока его нет, поэтому мы не можем сообщить, как скоро Кучеров вернется в строй. На данный момент он выбыл из строя на неопределенный срок», — цитирует Купера The Athletic.

Россиянин получил повреждение в третьем периоде после столкновения с форвардом столичного клуба Гарнетом Хэтавэем. После контакта он с трудом добрался до скамейки запасных, держа руку в нижней части живота. Больше на лед он не заходил. Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в трех матчах, в которых набрал 4 (1+3) очка.

В сентябре форвард был включен в тройку игроков сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

Ранее сообщалось, что Кучерову может потребоваться операция из-за травмы.