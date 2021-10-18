Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В МВД Белоруссии предложили лишать оппозиционеров гражданства 21:24
Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в гимназии Казани готовился... 21:12
Apple представила AirPods третьего поколения и новые MacBook Pro 21:08
Экс-чемпион UFC Биспинг раскритиковал Макгрегора за нападение на диджея 21:07
В Петербурге вводятся QR-коды 20:53
УЕФА развел Россию и Украину во время жеребьевки Евро по мини-футболу 20:41
В Славянске-на-Кубани прохожего избили лопатой 20:37
Эрдоган заявил, что судьбы мира не должна решать «горстка» победителей Второй... 20:33
«Американец в хорошем смысле слова»: Владимир Лукин поделился воспоминаниями... 20:32
Овечкин признан второй звездой недели в НХЛ 20:26
Бесплатная ставка 1000 р.

Кучеров выбыл на неопределенный срок из-за травмы

close
100%
Официальный сайт НХЛ

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что форвард Никита Кучеров выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

18 октября российский нападающий пропустил тренировку команды.

«Мы ждем официального заключения врачей. Пока его нет, поэтому мы не можем сообщить, как скоро Кучеров вернется в строй. На данный момент он выбыл из строя на неопределенный срок», — цитирует Купера The Athletic.

Россиянин получил повреждение в третьем периоде после столкновения с форвардом столичного клуба Гарнетом Хэтавэем. После контакта он с трудом добрался до скамейки запасных, держа руку в нижней части живота. Больше на лед он не заходил. Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кучеров принял участие в трех матчах, в которых набрал 4 (1+3) очка.

В сентябре форвард был включен в тройку игроков сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

Ранее сообщалось, что Кучерову может потребоваться операция из-за травмы.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях