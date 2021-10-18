Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В МВД Белоруссии предложили лишать оппозиционеров гражданства 21:24
Кучеров выбыл на неопределенный срок из-за травмы 21:15
Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в гимназии Казани готовился... 21:12
Apple представила AirPods третьего поколения и новые MacBook Pro 21:08
В Петербурге вводятся QR-коды 20:53
УЕФА развел Россию и Украину во время жеребьевки Евро по мини-футболу 20:41
В Славянске-на-Кубани прохожего избили лопатой 20:37
Эрдоган заявил, что судьбы мира не должна решать «горстка» победителей Второй... 20:33
«Американец в хорошем смысле слова»: Владимир Лукин поделился воспоминаниями... 20:32
Овечкин признан второй звездой недели в НХЛ 20:26
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-чемпион UFC Биспинг раскритиковал Макгрегора за нападение на диджея

close
100%
ToFight.Ru

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Биспинг подверг критике бывшего обладателя титула промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора, напавшего на итальянского диджея Франческо Факкинетти.

«Я вообще не фанат этого парня, понимаете? Я не думаю, что у него их много, потому что скоро он совсем выдохнется. Поезд скоро остановится, понимаете, о чем я? Так продолжаться не может, однажды он выберет не того человека», — цитирует Биспинга BJ Penn.

Экс-боец также напомнил, что ирландец нападал на певца Machine Gun Kelly и пожилого мужчину в баре.

«Если Конор такой крутой, то почему он не может выбрать для драки кого-нибудь своего размера? Подберите ему того, кто умеет драться. Он же профессиональный боец. Сейчас он просто превратился в какого-то хулигана», — заключил Биспинг.

Факкинетти заявил, что ирландец напал на него в клубе. В результате инцидента Макгрегор сломал диджею нос.

Ранее итальянец рассказал подробности нападения бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях