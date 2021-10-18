Экс-чемпион UFC Биспинг раскритиковал Макгрегора за нападение на диджея

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Биспинг подверг критике бывшего обладателя титула промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора, напавшего на итальянского диджея Франческо Факкинетти.

«Я вообще не фанат этого парня, понимаете? Я не думаю, что у него их много, потому что скоро он совсем выдохнется. Поезд скоро остановится, понимаете, о чем я? Так продолжаться не может, однажды он выберет не того человека», — цитирует Биспинга BJ Penn.

Экс-боец также напомнил, что ирландец нападал на певца Machine Gun Kelly и пожилого мужчину в баре.

«Если Конор такой крутой, то почему он не может выбрать для драки кого-нибудь своего размера? Подберите ему того, кто умеет драться. Он же профессиональный боец. Сейчас он просто превратился в какого-то хулигана», — заключил Биспинг.

Факкинетти заявил, что ирландец напал на него в клубе. В результате инцидента Макгрегор сломал диджею нос.

Ранее итальянец рассказал подробности нападения бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях.