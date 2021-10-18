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Мельникова: каждый раз страшно, когда Тарасова берет микрофон на «Ледниковом периоде»

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Пресс-служба Первого канала

Актриса Дарья Мельникова, которая выступает в «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом Максимом Марининым, в интервью «Газете.Ru» объяснила, почему больше всего боится услышать мнение судьи Татьяны Тарасовой.

«В техническом плане самый строгий и неумолимый судья — это Тарасова. Поэтому каждый раз мне страшно, когда она берет микрофон. Она ведь разоблачает те самые моменты, которые никто практически не может здесь увидеть. Страшно, что она сейчас скажет (изображает голос Тарасовой): «Ну, конечно, да, но… все-таки надо куда-то ехать», — сказала актриса.

Ранее Мельникова дала Алине Загитовой совет о том, как справляться с негативной стороной популярности.

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