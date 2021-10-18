Шлеменко: мой конфликт с Гусейновым не исчерпан

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своих взаимоотношениях с Артуром Гусейновым.

По его словам, небольшая потасовка, случившаяся по ходу церемонии взвешивания, была вызвана эмоциями.

«На взвешивании он себя так повел – просто быканул, и от меня получил ответную реакцию. Конфликт, однозначно, есть. Не сказать, что он жесткий, серьезный. Конечно, после боя мы с ним поговорили, у нас нет какого-то серьезного негатива. Но конфликт есть», — заявил боец.

На счету 37-летнего Александра 61 победа и 13 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой был признан несостоявшимся. Рекорд его ровесника Гусейнова составляет 27 побед, 11 поражений и одну ничью.

Напомним, на битве взглядов перед боем Гусейнов боднул Шлеменко головой, а Александр оттолкнул оппонента. Между спортсменами встал президент лиги Шамиль Завуров и погасил конфликт.

Ранее Александр Шлеменко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о том, как принял решение поучаствовать в бою промоушена бывшего чемпионата Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.