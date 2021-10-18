Шлеменко раскрыл информацию о дальнейших планах после победы над Гусейновым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о дальнейших планах после победы над Артуром Гусейновым в рамках турнира Eagle FC 42.

По его словам, особого стремления попасть в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) у него нет.

«Да я об этом, честно говоря, не думаю, у меня и так все нормально. Я выступаю у себя на родине, мне это очень нравится. Меня поддерживает много людей, приезжают со всей России – с Дальнего Востока, из Хабаровска, из Сибири едут в Сочи посмотреть бой. Если будет UFC – то будет. А если не будет, то я особо не расстроюсь. Что делать - значит, не судьба», — заявил Шлеменко.

Также он не исключил возможности еще одного боя со своим предыдущим оппонентом.

«Возможен ли пятираундовый бой с Гусейновым? Да я ему еще тогда сказал – давай продолжим еще на два раунда. Но это очередные глупости, которые Артур себе придумал и говорит. Надо было драться три раунда, а не стоять возле сетки, не обнимать меня и не висеть на мне – вот и все. И что, так же он хотел еще два раунда простоять? Но мне кажется, он бы и не достоял их, потому что на последних секундах он уже лежал, и, думаю, что в четвертом раунде ему бы было намного хуже», — заключил боец.

Ранее Александр Шлеменко объяснил, почему Артур Гусейнов играл на публику во время их боя.