Шлеменко объяснил, почему не видит смысла поединка против Минеева

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в беседе с «Газетой.Ru» назвал маловероятным противостояние против Владимира Минеева.

По его словам, в ближайшее время он надеется побороться за титул чемпиона EFC.

«Мне кажется, у него будет третий бой с Магомедом Исмаиловым – это раз. Во-вторых, у меня дела в Eagle FC, следующий бой будет чемпионский. Поэтому мне бы хотелось для начала попробовать стать чемпионом Eagle FC, а потом уже разговаривать о дальнейших планах. А просто прыгать и разрываться от одного к другому – для чего?» — вопросил Шлеменко.

На счету 37-летнего Александра 61 победа и 13 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой был признан несостоявшимся. Рекорд его ровесника Гусейнова составляет 27 побед, 11 поражений и одну ничью.

Напомним, на битве взглядов перед боем Гусейнов боднул Шлеменко головой, а Александр оттолкнул оппонента. Между спортсменами встал президент лиги Шамиль Завуров и погасил конфликт

Ранее Александр Шлеменко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о том, как принял решение поучаствовать в бою промоушена бывшего чемпионата Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.