Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поздравил Team Spirit с победой на чемпионате мире по Dota 2. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, успех команды из СНГ позволит киберспорту активнее развиваться на территории России.

«Ребята безошибочно провели турнир The International в Бухаресте, а в финале, за которым в пиковый момент наблюдали более миллиона зрителей, уверенно обыграли соперников из Китая.

Победа российских игроков в столь масштабном международном турнире еще раз концентрирует внимание нашего общества к видам спорта, объединяющим две важнейшие составляющие современной жизни: спорт и цифровые технологии», — заявил Чернышенко.

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин отреагировал на победу команды из СНГ Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2.