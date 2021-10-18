В Госдуме восхитились призовыми Team Spirit за победу на чемпионате мира по Dota 2

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поздравил Team Spirit с победой на чемпионате мире по Dota 2. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, подобный успех поможет киберспорту выйти на уровень с традиционными видами спорта.

«Хочу поздравить наших ребят с такой крупной победой. Они большие молодцы. Парни посвятили этому много времени и сил. Просто все уже привыкли к стандартным дисциплинам: футбол, хоккей, теннис. Многие думают, что ребята просто сидят за компьютером и занимаются дурью, но это не так.

Они выиграли 18 миллионов долларов на команду? Фантастическая сумма, конечно. Рад за них, поздравляю! Они это заслужили», — заявил Свищев.

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поздравил Team Spirit с победой на чемпионате мире по Dota 2.