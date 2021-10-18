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Уткин отреагировал на победу Team Spirit на чемпионате мире по Dota 2

Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин отреагировал на победу команды из СНГ Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2.

«Мало на свете вещей, в которых я понимаю меньше, чем в Дота 2, но, видимо, победа в The International — серьезное событие. Как иначе назовешь турнир, где за победу 18 лимонов в долларах?

Да, в «Игре в кальмара» давали больше. Но зато здесь все живы (или нет?). С победой», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее журналистка и общественный деятель Ксения Собчак высказалась о первой в истории победе российской команды Team Spirit в финале The International 10 — чемпионате мира по игре Dota 2.

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