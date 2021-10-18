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Шлеменко рассказал, чего не хватило в их бою с Гусейновым

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко рассказал, чего не хватило их бою с Артуром Гусейновым на турнире Eagle FC 42.

Шлеменко одержал победу единогласным решением судей в главном поединке вечера.

«Не хватило рубки для зрителей. Так Гусейнов не рубился. Он постоянно шел назад. Я ожидал наоборот, что он попрет на меня, и мы будем работать на встречных курсах, начнем рубиться. Он стал к сетке с самого моего первого удара ногой в печень. Вот и все», — приводит слова бойца «СЭ».

На счету 37-летнего Александра 61 победа и 13 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой был признан несостоявшимся. Рекорд его ровесника Гусейнова составляет 27 побед, 11 поражений и одну ничью.

Напомним, на битве взглядов перед боем Гусейнов боднул Шлеменко головой, а Александр оттолкнул оппонента. Между спортсменами встал президент лиги Шамиль Завуров и погасил конфликт.

Стоит отметить, что Гусейнов не смог уложиться в установленный лимит по весу. Он отдаст Шлеменко часть гонорара.

Ранее Александр Шлеменко заявил, что Артур Гусейнов пытался его спровоцировать во время боя.

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