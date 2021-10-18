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Зидан назвал своего фаворита в голосовании за «Золотой мяч»

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AS

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал своего фаворита в голосовании за «Золотой мяч».

Напомним, издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года.

«Я бы дал Бензема «Золотой мяч». Сейчас он на пике своей игры. Я имел честь тренировать его. Он может делать на поле все, что угодно. Он заслуживает эту награду», — цитирует специалиста Telefoot в Telefoot.

В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл в восьми встречах за «Реал», забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Церемония вручения награды лучшему футболисту года пройдет в декабре.

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема победил в голосовании за «Золотой мяч» по мнению читателей газеты Marca.

Французский форвард набрал 38 процентов голосов, всего на один процент опередив нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

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