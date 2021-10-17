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«Ювентус» одержал победу над «Ромой»

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Massimo Pinca/Reuters

«Ювентус» в матче восьмого тура чемпионата Италии одержал победу над «Ромой» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 16-й минуте забил нападающий туринской команды Мойзе Кин.

Таким образом, «Ювентус» занимает седьмое место, имея в активе 14 очков. «Рома» располагается на четвертой строчке с 15 очками. Возглавляет таблицу «Наполи», который набрал 24 очка. На втором месте «Милан», в активе которого 22 очка. Замыкает тройку «Интер» с 17-ю очками.

В следующем матче Серии А туринские футболисты встретятся с «Интером» 24 октября. В Лиге чемпионов «Ювентус» сыграет с «Зенитом» 20 октября. «Рома» 24 октября встретится с «Наполи», а 21 октября сыграет с Буде-Глимт в рамках Лиги конференций УЕФА.

Напомним, что действующим чемпионом Серии А является миланский «Интер».

Серия А. Восьмой тур.
«Ювентус» — «Рома» — 1:0
Голы: 1:0 — Кин, 16.

Ранее «Аталанта» в матче восьмого тура чемпионата Италии уверенно обыграла «Эмполи» со счетом 4:1.

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Футбол. Чемпионат Италии
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