Гусейнов прокомментировал свое поражение от Шлеменко

Боец смешанных единоборств Артур Гусейнов, комментируя в эфире «Матч ТВ» поражение от Александра Шлеменко на турнире Eagle FC 42, заявил, что должен состояться реванш, но в формате пяти раундов.

«Я был готов еще на два раунда, если честно, не устал. У меня было много проблем. Я заселился в час ночи, до шести утра бегал… Не хочу никому говорить — это моя вина, значит, не преуспел. Но скажу одно — я никуда не ухожу. Дальше, думаю, мы повторим, но уже в формате пяти раундов. Раз мы мужчины. Главное — отношение, а не цифры. Спасибо всем, кто болел, всей организации, Саше Шлеменко.

Перевес — ну, бывает, выпил энергетик и немного замкнуло, ничего страшного», — сказал Гусейнов.

На счету 37-летнего Александра 61 победа и 13 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой был признан несостоявшимся. Рекорд его ровесника Гусейнова составляет 27 побед, 11 поражений и одну ничью.

Напомним, на битве взглядов перед боем Гусейнов боднул Шлеменко головой, а Александр оттолкнул оппонента. Между спортсменами встал президент лиги Шамиль Завуров и погасил конфликт.

Стоит отметить, что Гусейнов не смог уложиться в установленный лимит по весу. Он отдаст Шлеменко часть гонорара.

Ранее Шлеменко поблагодарил Хабиба за возможность выступить на EFC 42.