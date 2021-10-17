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Главный тренер «Сочи»: зарплата — вовремя, что еще надо?

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РИА Новости

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров, говоря о первом времени в новой команде, похвалил руководство команды за то, что они вовремя выплачивают зарплату. Слова Назарова передает официальный сайт «Сочи».

«Как работается в «Сочи»? Даже не ожидал, что под моим руководством будет столько хороших ребят. Они сильно стараются, чтобы стать лучше. Шикарное руководство, зарплата — вовремя. Что еще тренеру надо?

Были ли драки двор на двор и район на район в моей юности в родном Челябинске? Много чего было. И без драк тоже не обходилось. Но мне повезло: я занимался хоккеем, у меня было по 2-3 тренировки в день, поэтому в таких разборках не участвовал. Но видел их из окна. Меня звали подраться, но я всегда говорил, что мне надо бежать на тренировку», — сказал Назаров.

После 19 матчей «Сочи» занимает последнюю, 12-ю, строчку в Западной конференции КХЛ, имея в активе 12 очков. Возглавляет конференцию финский «Йокерит», имеющий в активе 26 баллов.

Ранее Андрей Назаров, комментируя поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4), заявил, что взял тайм-аут, потому что ему стало скучно.

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Хоккей. КХЛ
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