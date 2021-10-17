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Хабиб наблюдал за боем между Минеевым и Исмаиловым из первого ряда

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов присутствовал на главном поединке турнира AMC Fight Nights 105 в Сочи между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

Напомним, Минеев победил в третьем раунде техническим нокаутом, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Реакция Нурмагомедова на нокаут попала на видео, опубликованное в Instagram ufc_mma_sportsru. Хабиб наблюдал за боем из первого ряда.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Владимиру Минееву подарили коня за победу над Магомедом Исмаиловым.

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