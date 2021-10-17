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Тактаров отреагировал на победу Минеева над Исмаиловым на AMC Fight Nights 105

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РИА Новости

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров прокомментировал победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

Напомним, Минеев победил Исмаилова в третьем раунде техническим нокаутом, благодаря чему остался чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе.

«23 февраля день мужчин, день воина, День Защитника. Надеюсь, гвардии сержант получит заслуженные поздравления в этот раз. Володя, не секунды не сомневался ни в первом ни во втором раунде» — написал спортсмен в Instagram.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Владимиру Минееву подарили коня за победу над Магомедом Исмаиловым.

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