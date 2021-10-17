Российские теннисисты проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Российская пара Андрей Рублев и Аслан Карацев уступила в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

В финальной встрече россияне уступили Филипу Полашеку (Словакия)/Джону Пирсу (Австралия) со счетом 3:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. За это время россиянине сделали две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три из шести брейк-пойнтов. Их соперники сделали шесть эйсов, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре из девяти брейк-пойнта.

В полуфинале отечественные теннисисты обыграли немца Тима Пютца и новозеландца Майкла Винуса — 6:3, 4:6, 10:5.

В четвертьфинале турнира Рублев и Карацев в двух сетах обыграли индийца Рохана Бопанна и канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:4, 6:4.

Ранее сообщалось, что российскую теннисистку Дарью Мишину временно отстранили от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Мишина занимает 397-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Ее лучший результат — 319-е место в 2013 году.