Гаджиев оценил вероятность проведения третьего боя между Исмаиловым и Минеевым

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил вероятность проведения третьего боя между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Третий бой возможен, но это зависит от Магомеда Исмаилова и от того, завершит ли он карьеру или нет», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

Напомним, Минеев победил Исмаилова в третьем раунде техническим нокаутом, благодаря чему остался чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе.

Победитель боя заявил на пресс-конференции, что хотел бы провести еще один поединок с Исмаиловым.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова, заявил, что, скорее всего, его подопечный завершит карьеру после поражения от Владимира Минеева.