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Губерниев: Минеев просто царь

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе бойца смешанного стиля (ММА) Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

«Владимир Минеев просто царь! Блестящая и красивая победа! Мага достойно уступил и произнес прекрасную речь», — написал комментатор в Twitter.

Напомним, Минеев победил Исмаилова в третьем раунде техническим нокаутом, благодаря чему остался чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее Владимир Минеев признался, что переживал за Магомеда Исмаилова, который потерял сознание после их боя.

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