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Минеев заявил, что переживал за Исмаилова

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев признался, что переживал за Магомеда Исмаилова, который потерял сознание после их боя на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

Исмаилова долго приводили в чувство после технического нокаута от Минеева в третьем раунде поединка.

«Честно говоря, я переживал. Это не лицемерие. Мне стало не по себе. Я знал, что на бой пришла его семья. Не хотел бы я оказаться на его месте», — сказал боец на пресс-конференции.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее Владимир Минеев извинился перед семьей Магомеда Исмаилова.

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