Минеев заявил, что переживал за Исмаилова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев признался, что переживал за Магомеда Исмаилова, который потерял сознание после их боя на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

Исмаилова долго приводили в чувство после технического нокаута от Минеева в третьем раунде поединка.

«Честно говоря, я переживал. Это не лицемерие. Мне стало не по себе. Я знал, что на бой пришла его семья. Не хотел бы я оказаться на его месте», — сказал боец на пресс-конференции.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее Владимир Минеев извинился перед семьей Магомеда Исмаилова.