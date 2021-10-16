В комитете по этике отреагировали на драку между футболистами «Спартака» и «Динамо»

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили прокомментировал драку между игроками московских «Динамо» и «Спартака», которая произошла в конце первого тайма матча Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Мне абсолютно не понравилось, что команды начали выяснять кто сильнее на кулаках. Они все москвичи. Все живут здесь. Большинство входят в состав сборной России», — сказал Кавазашвили.

Также Кавазашвили отметил, что комитет по этике принимает дело на рассмотрение только, когда приходит письмо от Александра Дюкова, генерального секретаря или президента РПЛ и ФНЛ.

Все началось с того, что футболист бело-голубых Арсен Захарян совершил грубый подкат под Максимилиана Кофрие.

Защитник спартаковцев Самюэль Жиго заступился за партнера по команде, а Вячеслав Грулев заступился за одноклубника. Потом к потасовке подключились скамейки запасных.

Захарян, Грулев, Георгий Джикия и Жиго получили по желтой карточке.