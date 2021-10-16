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Боец Гусейнов о стычке со Шлеменко: теперь у меня к нему негативное отношение

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UFC

Боец смешанных единоборств Артур Гусейнов высказался о потасовке с Александром Шлеменко, которая произошла во время дуэли взглядов перед боем в организации Eagle FC, передает ТАСС.

«Человек так себя повел, поэтому я решил так поступить. Теперь у меня к нему такое негативное отношение. Он ведь не понял, а я гонял вес, старался, спасал турнир», — сказал Гусейнов.

Гусейнов боднул Шлеменко головой, а Александр оттолкнул оппонента. Между спортсменами встал президент лиги Шамиль Завуров и погасил конфликт.

Стоит отметить, что Гусейнов не смог уложиться в установленный лимит по весу. Он отдаст Шлеменко часть гонорара.

Бой Шлеменко и Гусейнова пройдет 17 октября в Сочи. На данный момент на счету 37-летнего Александра 60 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой был признан несостоявшимся. Рекорд его ровесника Гусейнова составляет 27 побед, 10 поражений и одну ничью.

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