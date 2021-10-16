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Энберт объяснил слова Милохина о том, что Медведева «не любит» Загитову

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РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию, участник «Ледникового периода» Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» рассказал, как отнесся к словам тиктокера Дани Милохина о том, что Евгения Медведева якобы «не любит» Алину Загитову.

Энберт поставил три смеющихся эмодзи под видео в Instagram, на котором Милохин изобразил руками разбивающееся сердце и прошептал «Она ее не любит», в то время как Медведева отвечала на вопрос журналистов о том, каково ей давать интервью Загитовой после проката.

«Я поставил смайлики именно Дане, даже отметил его аккаунт. Я хотел сказать, что он смешно кривляется на камеру, и меня это развеселило, — объяснил Энберт. — Как может быть какая-то глобальная вражда между девушками? Нет никакой глобальной вражды, мы все общаемся: с Алиной общаемся, встречаемся и рассказываем ей о нашей программе, с Женей общаемся хорошо, когда катаемся. Это все ерунда, это все надумано людьми вокруг. Может, им так кажется, но это была просто смешная шутка от Дани, и я ее оценил».

Полную версию интервью можно будет прочитать на «Газете.Ru» в ближайшие дни.

Ранее Татьяна Навка назвала единственный недостаток пары Медведевой и Милохина.

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