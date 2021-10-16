Фигуристка Щербакова повредила шею

Действующая чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова получила повреждение мышц шеи. Об этом сообщает журналист Влад Жуков в своем Telegram-канале.

Спортсменка вышла на тренировку перед короткой программой в рамках турнира Budapest Trophy с широким пластырем в области шеи.

По информации источника, фигуристка не планирует сниматься с соревнований и выступит с короткой программой.

Напомним, что ученица Этери Тутберидзе в новом сезоне выступает в образе ведьмы под саундтрек Игоря Корнелюка к сериалу «Мастер и Маргарита», композицию Ruska группы Apocalyptica и Lacrimosa из «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта.

Ранее сообщалось, что американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг была оправдана за нарушение антидопинговых правил после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество.