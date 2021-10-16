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Владелец «Стяуа» заявил, что избегает вакцинированных людей

Владелец румынского футбольного клуба «Стяуа» Джиджи Бекали высказался против вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу в Twitter.

«Когда я вижу вакцинированных людей, я стараюсь сохранять дистанцию в один или два метра. Вы увидите, что произойдет через год-два», — заявил функционер.

Напомним, что 15 октября в России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса, скончались 999 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

14 октября от COVID-19 умерли 986 человек, 13 октября — 984 человека, 12 октября — 973.

За предыдущие сутки выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом за сутки. До этого было зарегистрировано 31 299 случаев, что стало максимумом с 25 декабря.

Уточняется, что у 9% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки вылечились от болезни 22 268 пациентов.

Ранее сообщалось, что футболисты бухарестского «Динамо» вышли на поле с собаками из приюта на руках перед матчем чемпионата Румынии против столичного «Стяуа».

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