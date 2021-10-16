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Промоутер Гаджиев рассказал, в чем уникальность бойца Исмаилова

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о медийности бойца Магомеда Исмаилова.

«Магомед первый боец с Кавказа, кто не боится шутить и быть смешным? У него хорошая база. Он родился в Нижнем Тагиле. Он какую-то культуру, кроме дагестанской в любом случае получил. Он очень давно живет в Москве, общается с ребятами разных национальностей. В Москве для него больше простора», — приводит слова промоутера «Матч ТВ».

Ранее Камил Гаджиев рассказал о финансовых деталях предстоящего реванша между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

Поединок состоится 16 октября в Сочи на AMC Fight Nights 105.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

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