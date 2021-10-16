Акинфеев назвал переход российского игрока один из лучших трансферов ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о новичке армейского клуба — 19-летнем хавбеке Максиме Мухине.

«Слышал, что многие говорили про Мухина — это не уровень ЦСКА. Категорически не согласен. Это один из лучших трансферов за последнее время.

Может быть, мало кто замечает, сколько он работает на поле, сколько отбирает мячей. Все считают: тут недобежал, там. Но он, по сути, один в центре играет. Для меня это однозначный футболист основного состава. Может вырасти в топа, если продолжит прогрессировать», — приводит слова капитана ЦСКА Sport24.

Мухин перешел в ЦСКА нынешним летом из московского «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в девяти встречах, но результативными действиями не отметился.

Красно-синие после десяти стартовых туров занимают шестую строчку с 17-ю очками в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Уралом» 17 октября. Начало встречи в 14.00 (мск).

Ранее Игорь Акинфеев назвал самого самоотверженного футболиста, с которым ему доводилось играть в армейском клубе.