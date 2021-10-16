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Экс-чемпион UFC: Петр Ян выглядит как ребенок

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USA Today Sports/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Бас Руттен сравнил россиянина Петра Яна с легендарным тайбоксером Рамоном Деккерсом.

«Ян Петр или Петр Ян, не знаю, в каком порядке это правильно произносить, но он выглядит почти как ребенок. И при этом дерется с силой и инстинктами Рамона Деккерса. Все удары россиянина несут в себе огромную силу», — приводит слова бойца YouTube-канал «Tony Naemi».

Деккерс — голландский тайбоксер, восьмикратный чемпион мира по муай-тай. Первый иностранец, признанный в Таиланде лучшим тайбоксером года.

30 октября на UFC 267 в Абу-Даби Петр Ян проведет бой с Кори Сэндхагеном.

Ян должен был провести бой за пояс чемпиона полулегкого веса с Алджамейном Стерлингом в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267. Однако соперник россиянина принял решение сняться с поединка.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее Петр Ян обратился к болельщикам перед боем за титул UFC.

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