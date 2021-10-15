Гаджиев назвал бой Федора Емельяненко политикой

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что предстоящий бой между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном не сможет затмить грядущий поединок Владимир Минеев — Магомед Исмаилов. Слова Гаджиева передает «Чемпионат».

«Может ли бой Минеева и Исмаилова затмить поединок Федора? Ответ очевиден. Федор это Федор. Не буду критиковать. Если бы не бой Минеев — Исмаилов, мы бы сказали, что бой Федора — главное событие октября.

Но кто сейчас из присутствующих сходу назовет соперника Федора? Мало кто скажет. Поединок Федора — масштаб личности. Круто, что он снова выступает в России. Бой Федора это немного другое. Это история, политика, но это другой формат. Противостояние Исмаилов — Минеев жарче», — сказал Гаджиев.

Бой Емельяненко – Джонсон состоится 23 октября в Москве на Bellator 269.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

Поединок Исмаилов — Минеев состоится 16 октября в Сочи на AMC Fight Nights 105.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Поединок завершился вничью раздельным решением судей.

Ранее Гаджиев заявил, что бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов будут оштрафованы, если их секунданты запрыгнут в октагон.