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Нападающий «Барселоны» Агуэро: Роналду – больше форвард, чем Месси

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РИА Новости

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду имеет лучшие качества форварда, чем игрок «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Слова Агуэро передает Record.

«Роналду – больше форвард, чем Лео. У него, как и у любого бомбардира, есть уверенность. Криштиану забивает, забивает и забивает», – сказал Агуэро.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Его годовой доход составил почти €107 млн с учетом личных спонсорских контрактов в рамках данного трансфера. Это позволило ему обойти в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков мира, опубликованном Forbes, аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси (€94 млн).

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Ранее экс-игрок сборной Франции Патрис Эвра заявил, что ему надоело то, что «Золотой мяч» отдают Месси.

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