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Колосков — о Клаудиньо в сборной России: у игрока должен быть русский дух

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РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова бразильского хавбека петербургского «Зенита» Клаудиньо о том, что тот мог бы выступать за сборную России.

«Конечно, Клаудиньо хороший футболист. Его желание играть за нашу сборную очень похвально. Только чтобы быть в национальной команде, надо не только хорошо играть в футбол, но еще и быть коммуникабельным, уметь отработать за своего партнера по команде. Русский дух должен быть у игрока. А по бразильцу видно, что парень очень капризный. Это не тот игрок, без которого мы не обойдемся», — цитирует почетного президента РФС Sport24.

Ранее Клаудиньо заявил, что рассмотрел бы возможность выступать за национальную команду России, если его не будут вызывать в сборную Бразилии.

Напомним, 24-летний полузащитник в составе сборной Бразилии стал победителем Олимпийских игр — 2020 в Токио.

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