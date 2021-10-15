Хавбек «Зенита» Клаудиньо поддержал решение Дзюбы не ехать в сборную России

Бразильский хавбек петербургского «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о решении форварда Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

«Не обсуждал это с Дзюбой. Кажется, публиковали его слова: «Я не в форме». Он забил четыре мяча в последних трех турах? Артем лучше знает себя. Если говорит, что не готов на сто процентов, значит, правильно сделал, что не поехал. Вместо него могут ведь приехать игроки, которые лучше готовы», — приводит слова бразильца «Чемпионат.com».

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Ранее комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба помочь сборной России Валерия Карпина.