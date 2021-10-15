Свечников повторил достижение Овечкина, Ковальчука и Малкина в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников забросил две шайбы в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3), которые стали для российского хоккеиста 60-й и 61-й в составе команды.

21-летний хоккеист стал пятым отечественным игроком, забросившим 60 шайб в Лиге до своего 22-летия. Свечников повторил достижение Ильи Ковальчука, который к этому возрасту забросил 108 шайб, Александра Овечкина (98), Евгения Малкина (80) и Сергея Самсонова (69).

Напомним, Свечников в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» отличился с передачи Теуво Терявяйнена и Итана Бира, а вторую шайбу забросил после ассиста Тони Деанджело и Себастьян Ахо. Также форвард записал на свой счет голевую передачу.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 35 бросков по своим воротам из 40.

В августе Свечников заключил с «Каролиной» новое соглашение, рассчитанное на восемь лет. В минувшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин провел 55 матчей и набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 11 игр и 8 (2+6) очков в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Андрей Свечников забросил первую шайбу «Каролины» в новом сезоне НХЛ.