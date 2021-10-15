Лещенко назвал ничью хорошим вариантом для «Динамо» в матче со «Спартаком»

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал, чего ждет от предстоящего московского дерби — матча между «Спартаком» и «Динамо», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча состоится в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч запланирован на 16 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Думаю, в матче не будет фаворита. Команды равны и, что самое интересное, очень похожи друг на друга. У «Спартака» есть пара травмированных игроков, но я думаю, что у них хватит ротации, чтобы заменить их. Думаю, что ничья в гостях у «Спартака» — хороший результат для «Динамо», — заявил Лещенко.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на второй строчке, имея в активе 19 баллов и на четыре очка отставая от лидирующего петербургского «Зенита». «Спартак» набрал 16 очков и расположился на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что Лещенко, комментируя победу молодежной сборной России над Литвой (3:0), заявил, что оформившему дубль форварду Константину Тюкавину еще рано играть во взрослой национальной команде, назвав Артема Дзюбу лучшим нападающим России.