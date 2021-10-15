Свечников забил первую шайбу «Каролины» в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий клуба »Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников забросил первую шайбу команды в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 15 октября «Каролина» проводит первый матч сезона против «Нью-Йорк Айлендрс». Счет в поединке был открыт на 8-й минуте встречи, когда отличился хоккеист «островитян» Мэтью Базрал. Через две минуты «Харрикейнз» смогли сравнять — Свечников забросил свою первую шайбу с передачи Теуво Терявяйнена

и Итана Бира.

Примечательно, что в воротах команды из Нью-Йорка находится российский голкипер Илья Сорокин.

Матч еще продолжается, во втором периоде счет 4:2 в пользу «Каролины».

В августе Свечников заключил с «Каролиной» новое соглашение, рассчитанное на восемь лет. В минувшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 21-летний россиянин провел 55 матчей и набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 11 игр и 8 (2+6) очков в плей-офф.

Следующую игру «Каролина» проведет против «Нэшвилл Претдаторз», а «Айлендерс» сразятся с «Флоридой Пантерз».