Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Твери лжекосметолог колола женщинам опасные препараты без лицензии 04:47
Тренер «Динамо» Шварц: нам важен наш стиль 04:30
В России задумали ужесточить антимонопольное законодательство 04:29
Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови 04:27
Лещенко назвал ничью хорошим вариантом для «Динамо» в матче со... 04:11
Полицейские Нью-Йорка заработали $837 млн на сверхурочных 04:06
Бывший муж и дочь не пришли на похороны женщины, погибшей в ДТП с Собчак 04:01
Гинцбург сообщил об окончании пострегистрационных исследований «Спутника V» 03:59
«Талибан»* запретил показывать тела казненных преступников 03:49
Итальянская авиакомпания Alitalia преобразовалась в ITA 03:48
Бесплатная ставка 1000 р.

Свечников забил первую шайбу «Каролины» в новом сезоне НХЛ

close
100%
nhl.com

Российский нападающий клуба »Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников забросил первую шайбу команды в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 15 октября «Каролина» проводит первый матч сезона против «Нью-Йорк Айлендрс». Счет в поединке был открыт на 8-й минуте встречи, когда отличился хоккеист «островитян» Мэтью Базрал. Через две минуты «Харрикейнз» смогли сравнять — Свечников забросил свою первую шайбу с передачи Теуво Терявяйнена
и Итана Бира.

Примечательно, что в воротах команды из Нью-Йорка находится российский голкипер Илья Сорокин.

Матч еще продолжается, во втором периоде счет 4:2 в пользу «Каролины».

В августе Свечников заключил с «Каролиной» новое соглашение, рассчитанное на восемь лет. В минувшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 21-летний россиянин провел 55 матчей и набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 11 игр и 8 (2+6) очков в плей-офф.

Следующую игру «Каролина» проведет против «Нэшвилл Претдаторз», а «Айлендерс» сразятся с «Флоридой Пантерз».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях