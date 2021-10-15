Белорусская федерация футбола призвала клубы экономить деньги

Исполком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» призвал футбольные клубы экономить деньги, сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что команды призвали «провести переговоры по пересмотру условий оплаты труда с целью оптимизации финансовых средств». При этом пока никакой реакции от клубов пока что не последовало.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал происходящее в белорусском футболе и игру команд, он также заявил, что клубам необходимо экономить деньги. Лукашенко подчеркнул, что страна готова платить хорошим спортсменам и атлетам, которые приносят результат.

«Но если нет результата, даже не надейтесь. И ответите за те деньги, которые вы потратили. Это я вам говорю как чиновникам от спорта. Шальных денег больше не будет. И не дай бог Комитет госконтроля мне доложит, что вы не отработали нормально систему заработной платы», — заявил тогда белорусский президент.

В белорусском чемпионате сыграно уже 23 тура. Лидирует «Шахтер» из Солигорска, набравший 59 очков.