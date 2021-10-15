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Белорусская федерация футбола призвала клубы экономить деньги

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Reuters

Исполком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» призвал футбольные клубы экономить деньги, сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что команды призвали «провести переговоры по пересмотру условий оплаты труда с целью оптимизации финансовых средств». При этом пока никакой реакции от клубов пока что не последовало.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал происходящее в белорусском футболе и игру команд, он также заявил, что клубам необходимо экономить деньги. Лукашенко подчеркнул, что страна готова платить хорошим спортсменам и атлетам, которые приносят результат.

«Но если нет результата, даже не надейтесь. И ответите за те деньги, которые вы потратили. Это я вам говорю как чиновникам от спорта. Шальных денег больше не будет. И не дай бог Комитет госконтроля мне доложит, что вы не отработали нормально систему заработной платы», — заявил тогда белорусский президент.

В белорусском чемпионате сыграно уже 23 тура. Лидирует «Шахтер» из Солигорска, набравший 59 очков.

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