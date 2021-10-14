Канчельскис: большое счастье, что РФС все-таки решил убрать Черчесова

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил выступление национальной команды после назначения Валерия Карпина главным тренером.

«Доволен работой Карпина, игрой команды — в меньшей степени. Последняя игра со Словенией только была похожа на футбол, до этого все совсем печально. Пока матч на матч не приходится. Но это в данный момент не имеет никакого значения. Главное — добытые очки.

Импульс от прихода Карпина огромный, все игроки команды захотели играть в футбол. Большое счастье, что РФС все-таки принял решение убрать Черчесова», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Карпин возглавил сборную России 23 июля. Под его руководством национальная команда одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Подопечные Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Андрей Канчельскис раскритиковал слова Валерия Карпина о капитанстве.