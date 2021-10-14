Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Роналдо назвал своего фаворита в голосовании за «Золотой мяч» 16:33
РФПИ: комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca показала хорошие результаты 16:26
Финляндия вновь открывает железнодорожный КПП на границе с Россией 16:22
Астрономы поймали от необычного источника 1652 радиовсплеска за 47 дней 16:21
В ПФР посоветовали начинать оформление пенсии минимум за полгода до ее... 16:17
Глава ФИФА предложил провести ЧМ-2030 в Израиле и Палестине 16:16
Губерниев — об обвинениях Бузовой: буду ее низводить 16:03
Путин: Россия намерена кратно увеличить грузопоток по Севморпути 16:02
На Украине раскрыли план по «возвращению территорий» 16:01
В ФАС рассказали о борьбе с высокими ценами на продукты... 16:00
Бесплатная ставка 1000 р.

Канчельскис: большое счастье, что РФС все-таки решил убрать Черчесова

close
100%
Anton Vaganov/Reuters

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил выступление национальной команды после назначения Валерия Карпина главным тренером.

«Доволен работой Карпина, игрой команды — в меньшей степени. Последняя игра со Словенией только была похожа на футбол, до этого все совсем печально. Пока матч на матч не приходится. Но это в данный момент не имеет никакого значения. Главное — добытые очки.

Импульс от прихода Карпина огромный, все игроки команды захотели играть в футбол. Большое счастье, что РФС все-таки принял решение убрать Черчесова», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Карпин возглавил сборную России 23 июля. Под его руководством национальная команда одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Подопечные Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Андрей Канчельскис раскритиковал слова Валерия Карпина о капитанстве.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях