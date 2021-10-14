Хоккеист Гретцки обратился к Овечкину: привет, Алекс, Уэйн здесь

После матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Рейнджерс» легендарный хоккеист Уэйн Гретцки взял интервью у форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Привет, Алекс, Уэйн здесь», — с таких слов начал интервью Гретцки, передает журналист Брэд Галли в Twitter.

Овечкин является автором 732 голов в регулярных чемпионатах лиги. По этому показателю он обошел Марселя Дионна и занял чистое пятое место. Лидером по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах является Уэйн Гретцки (894).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».