Теннисист Димитров высказался о победе над Медведевым на турнире в Индиан-Уэллсе

Болгарский теннисист Григор Димитров высказался о победе над россиянином Даниилом Медведевым на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Он такой жесткий игрок и соперник. За последний год я играл с ним несколько раз и не смог найти способ. Но сегодня я просто почувствовал что-то при счете 1:4, успокоился», — сказал Димитров сразу после матча.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 3:6.

Напомним, Медведев является действующим победителем US Open. В финале турнира российский теннисист одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.