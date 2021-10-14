Карпин ответил на вопрос о своей фартовости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что не считает себя везучим.

«Считаю ли себя фартовым? В принципе, нет, но после игры со Словакией — да. Или это команда фартовая. Но могу сказать, что по жизни мне ничего сверху никогда не падало», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что персонал, который выложил видео из раздевалки команды после матча со Словенией, понесет ответственность.

«Культ личности Карпина в сборной? С одной стороны, мне пофиг. С другой, хватит. То же видео из раздевалки — я вообще такое не люблю. Выиграли — выкладывают, а когда поигрывают — нет. Видео из раздевалки после Словении было ненужным. За это понесут ответственность. Возможно, увольнение», — сказал Карпин.