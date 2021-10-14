Гисдоль высказался о назначении на пост тренера «Локомотива»

Немецкий специалист Маркус Гисдоль высказался о своем назначении на пост тренера московского «Локомотива», передает Kicker.

«В Германии меня в первую очередь рассматривали в качестве спасителя команды. Но даже в таких случаях мои команды чаще выигрывали, чем проигрывали. Надеюсь, с «Локомотивом» будет то же самое», — сказал Гисдоль.

Также он надеется, что будет бороться с красно-зелеными за титул.

Гисдоль покинул «Кельн» в апреле 2021 года. Также он возглавлял «Хоффенхайм» и «Гамбург». Немецкий специалист был помощником Ральфа Рангника в «Шальке».

5 октября «Локомотив» объявил об отставке Марко Николича. Агент сербского специалиста Деян Йоксимович заявил, что тренер покинул пост не по собственному желанию, а согласно решению клуба.

Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году. Под руководством серба клуб стал обладателем Кубка России сезона-2020/21. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники», набравшие 17 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице первенства.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин, комментируя назначение немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива», остался недоволен тем, что наставник не был представлен общественности должным образом.